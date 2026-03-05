【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ネイキッド・スネーク スニーキングスーツ Ver.】 3月5日 公開 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ネイキッド・スネーク スニーキングスーツ Ver.」の予約受付を近日開始すると発表した。 今回立体化するのは「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」に登場する「ネイキッド・ス