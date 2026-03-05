優美なお手振りは、千年の都でも多くの人々を魅了した。秋篠宮家の長男・悠仁さまが私的に京都を訪問されたのは2月26日、27日のことだった。 【写真】手には信玄餅味のアイス、女子学生の前で弾ける笑顔を見せられた悠仁さま。他、スキー合宿後にサービスエリアに立ち寄る悠仁さまなども「明治天皇陵を参拝されたほか、昨年9月に行われた成年式で装束をお召しになった際に関心を持たれたという、西陣織の織元も見学されまし