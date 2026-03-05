あなたは読めますか？突然ですが、「杜若」という漢字読めますか？美しい花の名前として有名ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かきつばた」でした！この漢字は、アヤメ科の多年草を意味します。湿地に群生し、初夏に紫色の鮮やかな花を咲かせる植物で、古くから日本の和歌や絵画の題材として愛されてきました。例文としては、庭園の池のほとりに杜若が咲き誇る