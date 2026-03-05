あなたは読めますか？突然ですが、「睫」という漢字読めますか？私たちの体の一部を表す漢字ですが、普段はひらがなやカタカナで表記されることが多いため、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「まつげ」でした！睫とは、眼瞼（まぶた）の縁に生えている毛のことで、目の中にゴミやほこりが入るのを防ぐ役割を持っています。例文としては、メイクの話題で「ビューラーを使って睫を上向きに整える」と