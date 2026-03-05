観光客でにぎわう湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州宣恩県の興隆老街。（２月１９日撮影、宣恩＝新華社配信／宋文）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、2026年は消費振興特別行動をさらに推進し、都市・農村住民の所得向上計画を策定、実施するとした。