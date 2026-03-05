人民元を手にする中国工商銀行の行員。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、適度に緩和的な金融政策を継続するとした。