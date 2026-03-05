東風ホンダで製作している『e:NS2』がベース3月5日、ホンダは2026年春に発売予定のアッパーミドルクラス新型EV『インサイト』の事前情報を公開した。【画像】新型『ホンダ・インサイト』先行公開！4代目はアッパーミドルEV全76枚メディアに向けた事前取材会で、商品企画担当の小田建氏と開発責任者の小池久仁博氏に話を伺えたので、（オフレコではない）裏ネタ的な話を紹介しておこう。新型ホンダ・インサイトの開発責任者、小池