子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。膀胱炎の症状から急な発熱に見舞われ、病状の悪化を危惧した緊迫の夜について明かしました。 【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん突然の高熱に「もしかして膀胱炎じゃなく腎盂腎炎⁈」「一気に不安に」その後「朝方急に大汗をかいて熱が下がりました」古村さんは前日より膀胱炎の疑いで泌尿器科を受診していましたが、その