ことし1月、神奈川県鎌倉市の住宅で住人が殴られ現金などが奪われた事件で、実行役とみられる男6人が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された宮川快容疑者ら6人はことし1月、鎌倉市の住宅に侵入して鉄パイプで住人の男性を殴り、全治2週間のケガをさせ、現金およそ50万円や腕時計などを奪った疑いがもたれています。6人は実行役とみられ、秘匿性の高い通信アプリでやりとりしながら犯行に及び、複数台の車に分かれて現場から