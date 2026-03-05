暴落時にあわてて売ってはいけない――。投資の世界でよく語られるこの基本原則。平時であれば「そんなこと言われなくてもわかっている」という人も多いでしょう。しかし、地政学リスクが高まり“平時”が揺らぐいま、よりいっそうの注意が必要です。66歳男性の事例をもとに、定年後の資産運用に潜むリスクをみていきましょう。※個人の特定を避けるため、事例は一部脚色して記事化しています。現役時代は定期預金ひと筋…“慎重派