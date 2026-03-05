長岡市川崎町で4日午前9時すぎ、市内の医療機関へ80代男性を搬送中の救急車が、赤信号の交差点内に徐行しながら進入した際、軽乗用車と衝突する事故がありました。長岡市消防によると救急車は、赤色回転灯を点灯し、サイレンを鳴らしたうえで緊急走行をしていたということです。この事故で搬送中の男性に外傷や容態の変化など事故の影響は認められていないということです。救急車に同乗した家族（50 代男性）、軽自動車の運転者（7