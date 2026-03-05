ホンダ「インサイト」3年半ぶりに復活！ホンダは2026年3月5日、次世代の電動化戦略を象徴する新型乗用BEV（電気自動車）「INSIGHT（インサイト）」の詳細をホームページで先行公開しました。2026年春の発売を予定しており、同年3月19日より先行予約が開始されます。【画像】超カッコいい！ これが「新型インサイト」です！（30枚以上）4代目となる新型インサイトは、2025年度の軽EV「N-ONE e：」の投入から、2027年度の「Hon