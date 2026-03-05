今年５月、東京ドームでの“モンスター”井上尚弥との一戦を控える、ボクシング世界３階級制覇王者・中谷潤人。15歳で単身渡ったアメリカで腕を磨き、帰国して2015年にプロデビューを果たしてからここまで全勝中だが、その強さの裏には家族の献身的なサポートがあった。 【画像】ついに対戦する井上尚弥と中谷潤人 ノンフィクション作家の林壮一氏が上梓した話題の書籍『超える 中谷潤人ドキュメント』