今年5月、東京ドームでの“モンスター”井上尚弥とのメガファイトを控える、ボクシング世界3階級制覇王者・中谷潤人。世界チャンピオンになるため15歳で単身渡米した異色の経歴は広く知られるが、実はそのアメリカ生活中に一度だけ、泣きながら父に国際電話をかけたことがある――。 【画像】ついに対戦する井上尚弥と中谷潤人 ノンフィクション作家の林壮一氏が上梓した話題の書籍『超える 中谷潤人ドキ