5日開幕のLIVゴルフ香港に出場する選手8名が、米国とイスラエルのイランへの攻撃の影響を受け中東で足止めされていたが、無事開幕前に目的地へ到着した。【飛びすぎ】デシャンボーが白ティからプレーするとどうなる？動けなくなっていたのはリー・ウェストウッド、ローリー・キャンター、サム・ホースフィールド（すべてイングランド）、アドリアン・メロンク（ポーランド）、トーマス・デトリー（米国）、カレブ・サラット（米国