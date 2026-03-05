EVメーカーとして世界販売台数1位、電気自動車で世界を席巻しているBYDから、また新しいクルマが出た。それがシーライオン6。シーライオンはアシカのことで、海洋シリーズの一員となる。注目すべきはハイブリッドシステムにエンジンを組み合わせたPHEVということで、BYDの新境地と言っていいクルマだ。【写真】コスパ良すぎ！ 黒×茶のシックな空間に疲れ知らずのシート……ずっと運転したくなる■存在感たっぷりの先進的なデザイ