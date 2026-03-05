全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は絶景を望む山の頂で冬の間だけ提供される体温まる至高の一杯を紹介します。 【高濱優生乃アナウンサー】「冬の澄んだ空気が広がる弥彦山。こちら山頂まで登った先に体が温まるグルメがあるということで、さっそく行ってきます」特別なグルメを味わえるのは標高634mの弥彦山山頂。その店を目指し、ロープウェイに乗り込みます。【高濱優生乃アナウンサー】「どんどん上がって