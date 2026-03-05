AIを利用した投資で利益が出るなどと嘘をつき、大分県内の60代の女性から現金1700万円をだまし取ったとして、台湾出身の女が4日、逮捕されました。 詐欺と組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、台湾出身で住所職業不詳のイエ・イエン・セン容疑者（27）です。 イエ容疑者は別の人物らと共謀し、去年6月から8月にかけ、大分県内に住む60代の女性に「AIを利用した投資計画に参加すれば利益が出る」などと通信アプリのメッセ&