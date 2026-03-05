【ワシントン共同】米上院は4日、対イラン軍事作戦を巡り、トランプ大統領が議会の承認なしに攻撃を継続できないよう制限する決議案を採決するための動議を反対多数で否決した。政権が議会承認なしに攻撃に踏み切ったことで、野党民主党を中心に宣戦布告の権限は議会にあるとした憲法に違反するとの批判が上がっていた。採決結果は賛成47、反対53。与党共和党の1人が賛成に回り、民主党の1人が反対した。トランプ政権はイラン