東京女子プロレスが４日、都内で「ＧＲＡＮＤＰＲＩＮＣＥＳＳ’２６」（３・２９両国国技館）に向け会見。追加カードとして、“初代リーダー”山下実優が遠藤有栖と組み、“太陽神”Ｓａｒｅｅｅ、元ＷＷＥスーパースターのレイ・イン・リー組と激突することを発表した。山下は２０２０年１１月７日のＴＯＫＹＯＤＯＭＥＣＩＴＹＨＡＬＬ大会でＳａｒｅｅｅとタッグ対決して以来、５年４カ月ぶりの対戦。また、遠藤