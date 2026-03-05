3日、ブリーフィングのために米連邦議会を訪れたヘグセス国防長官/Kevin Dietsch/Getty Images via CNN Newsource（CNN）トランプ米政権当局者は3日、連邦議会で非公開のブリーフィングを行い、イランのシャヘド型攻撃ドローン（無人機）は大きな脅威であり、米国の防空システムでは全ての迎撃は不可能だと述べた。ブリーフィングに関わった関係者が明らかにした。ブリーフィングに関わった2人の関係者がCNNに語ったところによると