東京高裁が旧統一教会の解散命令を決定し、教団の清算手続きが始まったことを受けて、財産の管理や処分を行う「清算人」が、手続きは「年単位の時間がかかる」との認識を示しました。【映像】清算人・伊藤尚弁護士「年単位の時間を要する」清算人・伊藤尚弁護士「債権申し出期間だけでも1年間となりますので、清算手続きについては年単位の時間を要することとなると思います」また、清算手続きにあたるのは弁護士など数百人規