ダンスボーカルユニット・原因は自分にある。のメンバー7人全員が主演を務めるドラマ『宇宙人の幸福(ハピネス)論』(日本映画専門チャンネルで3月25日20時からから3夜連続で放送)のメインビジュアルが5日、公開された。『宇宙人の幸福(ハピネス)論』スターダスト所属のダンス＆ボーカルグループで、メンバー全員が俳優としても活躍する「ゲンジブ」こと原因は自分にある。。今作では、7人が一堂に会して、それぞれ視覚・聴覚・嗅覚