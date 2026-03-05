KDDIと沖縄セルラーは3月4日（日本時間）から、au Starlink Directのアメリカでの海外ローミング接続を開始することを発表した。まずはGoogle Pixelシリーズから対応し、今後対象機種を順次拡大予定。au Starlink Directは世界180カ国で30億人以上が利用する「WhatsApp」や、「Messenger」などのチャット・ボイスアプリにも対応する。これにより、海外渡航先においてもチャットメッセージやボイスアプリによる音声通話を利用できる