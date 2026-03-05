【モデルプレス＝2026/03/05】なにわ男子の高橋恭平が3月4日、自身のInstagramを更新。黒髪へのイメージチェンジを報告し、話題を呼んでいる。【写真】なにわ男子メンバー、印象ガラリなイメチェン姿 美容室で遭遇した人気アーティスト◆高橋恭平、MANATOとの黒髪イメチェン披露高橋は「念願の髪の毛染めたぁ」と報告。さらに「野生のMANATOに遭遇！なんでかわからんけど髪の毛をちょこっと一緒に染めさせてもらいました笑」と黒髪