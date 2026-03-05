【モデルプレス＝2026/03/05】タレントでモデルの本田紗来が3月3日、自身のInstagramを更新。姉で女優の本田望結との2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】芸能三姉妹の末っ子「美人姉妹」21歳女優姉との卒業式記念ショット公開◆本田紗来、姉・本田望結との2ショット披露紗来は「みゆが卒業式に来てくれました。こんなに幸せなことはないです」とつづり、写真を投稿。制服姿で花束を持ち笑顔を見せる紗来に、肩を組