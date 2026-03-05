3月7日にSpotify「Billions Club Live」シリーズの一環で、日本での初ライブが実現するバッド・バニー（Bad Bunny）。ひと足先に開催されたオーストラリア公演では、記録的な動員数を達成するとともに、現代最高峰のスーパースターとして歴史的な名演を繰り広げてみせた。バッド・バニーが歴史を塗り替え、記録を更新し続けている。さる2月28日・3月1日、このプエルトリコ出身のスーパースターは、ワールドツアー「Debí Tirar