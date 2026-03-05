乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。3月4日（水）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、2月22日と23日に開催された「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」で披露した5期生楽曲「17分間」について語りました。 乃木坂46の井上和＜リスナーからのメッセージ＞