米株価指数先物ダウ下げに転じる、原油再び上昇クウェート沖で原油流出 東京時間10:32現在 ダウ平均先物MAR 26月限48730.00（-66.00-0.14%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6876.75（+0.75+0.01%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25146.25（+18.00+0.07%） 米株は時間外でも上昇していたが、原油高を受け下げに転じている。 時間外でNY原油が一時1バレル＝76.80ドル台まで上昇。米国イラン戦争は継続