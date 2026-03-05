米株価指数先物時間外取引下げ拡大、ダウ130ドル超安 東京時間10:53現在 ダウ平均先物MAR 26月限48665.00（-131.00-0.27%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6865.75（-10.25-0.15%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25087.00（-41.25-0.16%）