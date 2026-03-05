カスタムIEM「4Pro-C」 アユートは、qdcのブランド10周年記念モデルとなるカスタムIEM「4Pro-C」を、3月6日より順次、受注開始する。このモデルは、2月6日に発売したユニバーサルIEM「4Pro」のカスタムIEMモデル。価格は121,000円。 qdcブランド10周年を記念し、培ってきた技術革新を経てアップデートした全カスタムメイドBAによる4BAドライバーを搭載。サウンドチューニングに参加したプロ