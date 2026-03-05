物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は2月11日に亡くなった元谷外志雄（もとやとしお）氏を取り上げる。＊＊＊【写真を見る】ふたりが並ぶとパンチが…「アパ」創業者夫婦一代で1兆円規模にアパグループといえば、日本国内最大級の客室数を誇るアパホテルでなじみが深い。派手な帽子姿の広告で印象的な元谷芙美子氏。アパグループ全体の代表として経