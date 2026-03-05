５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、2026年も積極的な財政政策を継続するとした。国内総生産（GDP）に対する財政赤字率は4％前後とし、赤字規模は前年比2300億元（1元＝約23円）増の5兆8900億元とした。