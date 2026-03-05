愛知県競馬組合は５日、第２４回名古屋競馬（ ２ 月 ２３ 日、同２５ 〜２７ 日、３ 月２日）において、一開催の売得金額が６２億１７４２万６００円で、同競馬一開催の売得金額レコードを更新したと発表した。これまでの記録は、２０２４年１２ 月１８ 日〜２４ 日の開催で、５９億２７２１万２００円だった。