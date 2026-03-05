安い豚肉もやわらかく！下ごしらえのワザ 安売りの豚肉を調理したらかたくなってしまった…そんなお悩みを解消し、やわらかく仕上げる裏ワザを4つご紹介。たたく、切る、漬け込むなどいろいろな方法があります。 筋を切って上から押すすりおろし玉ねぎ＆はちみつに漬け込むヨーグルトをもみ込む細かい切り込みを入れる肉はソテーやとんかつに ちょっとした下ごしらえで豚肉がやわらかくなるワザを集めました。冷蔵庫に玉ねぎや