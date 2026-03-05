朝日に照らされる深中通道。（２０２４年６月２７日、ドローンから、深圳＝新華社記者／毛思倩）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は第14次5カ年規画（2021〜25）の5年間について、習近平（しゅう・きんぺい）同志を核心とする党中央は全国各民族の人民を団結させて率い、感染症の大流行など異例の衝撃や試練に効果的に対応し、党と国家の事業で新