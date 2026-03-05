2023年まで西武でプレーした台湾代表の呉念庭（ウー・ネンティン）内野手（32）が5日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）初戦となるオーストラリア戦の試合前会見に出席。日本への思いを語った。ウー・ネンティンは高校から共生（岡山）に野球留学し、第一工大を経て15年ドラフト7位で西武に入団。23年までプレーし、NPB通算成績は382試合で打率・224、16本塁打、108打点だった。西武退団後の24年からは母国の台