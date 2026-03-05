サッカーのイラク代表を率いるオーストラリア出身のグラハム・アーノルド監督（62）が米国とイスラエルによるイラン攻撃の余波でUAEに足止めされていると、複数のオーストラリア・メディアが5日に報じた。イラク・サッカー連盟が4日にインスタグラムで公表。「空域閉鎖のため、我々のグラハム・アーノルド監督はUAEを離れることができない」とし、さらに「加えて現在もいくつかの大使館が閉鎖され、複数の選手、技術スタッフ、医