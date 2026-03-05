宅配ボックスに保管された荷物を勝手に開けて盗んだとして、元運送業の男が逮捕されました。警視庁によりますと、元運送業の宮田健輔容疑者は去年9月、東京・大田区のマンションの宅配ボックスから、ガンダムのプラモデル1個、時価6000円相当を盗んだ疑いが持たれています。宅配ボックスは利用のたびに暗証番号が設定されるものでしたが、宮田容疑者が不在票を確認する様子はなく、警視庁はどうやって開けたのか調べています。調べ