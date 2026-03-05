タレントの堀ちえみが４日に更新したブログで、整形外科医と鍼灸師から同じことを言われたと明かした。堀は「身体の痛みは辛い。病気は本当に嫌だ」とこれまで舌がん手術などいくつもの治療を受けてきただけに実感を込めてつづった。「しかし生身だと仕方がない、どれだけ気をつけていても、必ずしも健康でいられるとは限らない…病気は誰のせいでもない」と記した。さらに堀は「でも自分の身体を知っておくことは、とても大