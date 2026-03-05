4日の衆議院財務金融委員会で、参政党の牧野俊一議員が生命保険の「死差益」の問題をとりあげた。【映像】生保の収益はほぼ「死差益」を示すグラフ牧野議員は「参政党は行き過ぎたグローバリズムから日本人と日本の国益を守るということを一貫して訴えておりますけれども、今回は生命保険業界を通じた国富の流出について質問をさせていただきます」と切り出した。そして、生命保険業界の利益は主に、「利差損益」（予定利率