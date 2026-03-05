不在の家を狙い無施錠の窓から侵入する手口で窃盗を繰り返していた男が逮捕された。去年盗みに入った家は部屋で住人が寝ていて“居空き”状態だったのに気付かなかったという。男は容疑を認め「これまでに20件ほどやった」と供述している。在宅中に侵入「居空き」に気付かず4日午前、東京・府中警察署でカメラが捉えたのは、視線を斜め下に落としながら歩く男。住居侵入と窃盗の疑いで逮捕された藤巻悠二容疑者（38）だ。藤巻容疑