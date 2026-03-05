東証グロース２５０ＥＴＦが急伸している。東証グロース市場２５０指数を対象指標とするＥＴＦ（上場投資信託）であり、この日は同指数が６％を超す上昇。日経平均株価や東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）を上回る上昇率をみせている。米紙ニューヨーク・タイムズ電子版が４日、イランの工作員が米中央情報局（ＣＩＡ）に対し、終戦の条件に関する協議を打診していたと報じた。これを受けてマーケットで