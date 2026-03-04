小原晩による初の小説『風を飼う方法』（河出書房新社）が3月4日（水）に発売された。 【画像】『風を飼う方法』小原晩初の小説集 人は皆、どこかで途方に暮れる。しかし生活は前へ前へと進んでしまう。ゆきは働きはじめ、私は水浴びする男を見つめ、雨の夜に三人は出会い、百子は絶望を抱えたまま暮らしている。吹かれたいときに吹いてくれる風のないことには心おぼえがある。百子は黙って、窓を閉める。全4篇が映し出す、