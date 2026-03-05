幸楽苑が４日ぶりに反発している。４日の取引終了後に発表した２月度の売上高速報で国内直営店の既存店売上高が前年同月比７．１％増となり、３３カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。３日間限定で本社のある郡山市のご当地ラーメン「郡山ブラック」を販売したほか、期間限定商品として「ゆず塩ラーメン」や「エビ味噌ラーメン」を販売したことなどが寄与した。 出所：MINKABU PRESS