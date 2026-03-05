マイクロ波化学が４日ぶり急反騰、一時１１．８％高の１０５８円と急騰し、地相場の４ケタ大台に復帰してきた。マイクロ波を使った研究開発に経営資源を注ぎ、産業向けに独自ソリューションを提供する。米国・イスラエルとイランの軍事衝突ではドローン攻撃の脅威性が伝わっているが、ドローンを使った飽和攻撃に対抗するために高出力マイクロ波による破壊（誤作動させて破壊する）が注目されている。そうした