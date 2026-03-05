午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１５１７、値下がり銘柄数は６３、変わらずは１０銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に銀行、保険、卸売、証券・商品、非鉄金属、鉱業など。値下がりはその他製品のみ。 出所：MINKABU PRESS