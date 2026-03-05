コーヒーの効果とは？メディカルドック監修医が蜂蜜入りコーヒーや朝に飲むコーヒーなど、種類やタイミング別にコーヒーの効果を解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「コーヒーの効果」はご存知ですか？ブラックコーヒーやダイエット効果も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：前原