東北太平洋側では、発達した低気圧の影響により北よりの風が強く、海上では、うねりを伴い、しけています。５日夕方にかけて強風に、６日明け方にかけて、高波に注意・警戒してください。 【画像】東北・全国の天気 ［気象概況］発達した低気圧が日本の東にあって北東へ進んでおり、東北地方では、気圧の傾きが大きくなっています。このため、東北太平洋側では、北よりの強い風が吹き、海上ではうねりを伴い、しけの状態が続くで