マイナーからのメジャー昇格を目指して3年目を迎える韓国人投手コ・ウソク。ついに開幕するWBCの韓国代表にも選ばれている27歳右腕が、過去2年間のマイナー生活とKBO復帰への率直な思いを明かした。【写真】大谷に「故意死球」コ・ウソクの炎上発言LGツインズの守護神としてKBOで活躍し、2024年に渡米したコ・ウソクは、今年がアメリカでメジャーに挑戦する最後の年になると語った。韓国球界では、今シーズン中盤（7〜8月）にも古